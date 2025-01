Fost vicepresedinte al Chindiei, condamnat la inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie!

Probleme cu legea pentru Adrian Dumitru, fostul vicepresedinte al Chindiei Targoviste din ultimul sezon petrecut de echipa in prima liga, 2022/2023.Tribunalul Dambovita l-a condamnat marti, 28 ianuarie 2025, pe Dumitru la patru ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si fapte de coruptie, in mandatul de director al Companiei de Apa Targoviste. Acesta fusese trimis in judecata la finalul anului 2021, iar pronuntarea sentintei a fost amanata de sase ori, din octombrie ... citește toată știrea