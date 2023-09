Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 13:53 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 14:04Ioana Grama, cunoscuta creatoare de continut si fosta iubita a lui Gabriel Torje, se bucura de un succes colosal in mediul online, iar in anul 2023 a reusit sa devina milionara cu doar un salariat. Bruneta din Cluj-Napoca s-a iubit in trecut si cu fotbalistul Danijel Subotic.Gabi Torje a inceput o relatie cu Ioana Grama, dupa ce bruneta din Cluj-Napoca s-a despartit de Danijel ... citeste toata stirea