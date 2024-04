Fostul antrenor al lui Dinamo il contesta pe Zeljko Kopic: "N-ai cum! Nu exista ca nu te gandesti"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 09 aprilie 2024, 09:16 / Actualizat marti, 09 aprilie 2024 09:50Vasile Miriuta (55 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe Zeljko Kopic (46 de ani) pentru felul in care au abordat "cainii" ultima faza a meciului din deplasare cu Otelul Galati, pierdut 0-1, cand Razvan Tanasa (20 de ani) a inscris golul victoriei.Dinamo nu se regaseste in play-out, acolo unde nu a obtinut nicio victorie in primele trei meciuri. Dupa un final de sezon ... citește toată știrea