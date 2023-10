Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 12:31 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 12:51Artemon Apostu-Efremov, fost antrenor al Simonei Halep (32 de ani) a vorbit despre situatia jucatoarei din Constanta.Simona a fost suspendata 4 ani, in septembrie 2023,dupa ce a fost depistata cu roxadustat la US Open 2021, iar ITIA a acuzat-o si de nereguli in pasaportul biologic.MESAJSimona Halep, mesaj categoric: "Nu voi renunta niciodata!"Simona Halep, aparata in ... citeste toata stirea