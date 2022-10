Fostul antrenor al Simonei Halep ia in calcul un scenariu negru: "Ii va fi foarte greu sa reia toata munca asta titanica"

Articol de GSP - Publicat joi, 27 octombrie 2022, 17:06 / Actualizat joi, 27 octombrie 2022 18:24Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, ia in calcul un scenariu negru pentru sportiva din Constanta, dupa ce aceasta a fost gasita dopata.Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanta interzisa la editia US Open din acest an. Jucatoarea noastra a ... citeste toata stirea