Fostul antrenor al Simonei Halep, semne de intrebare in privinta colaborarii cu Mouratoglou: "Le dau 40% sanse de reusita. Ce va face cand revine Serena"?

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 12:44 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 13:05Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep (31 de ani, 20 WTA), a vorbit despre decizia acesteia de a lucra cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani).Potrivit antrenorului roman, Simona si Mouratoglou au sanse mici de a colabora pe termen lung. In plus, Firicel Tomai se intreaba ce se va intampla cand Serena Williams va reveni in circuit, cel mai probabil la Wimbledon. ... citeste toata stirea