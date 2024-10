Fostul antrenor de la FCSB a numit omul meciului cu Dinamo: "Cei de acolo stiu unde da randamentul cel mai bun"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 23:14 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 23:26Dinu Todoran (46 de ani), fostul antrenor de la FCSB, a numit la GSP Live Special omul meciului cu Dinamo, scor 4-0.FCSB a castigat meciul din Cupa cu Dinamo cu scorul de 4-0. Pentru campioana Romaniei au marcat Baluta in minutul 56, Luis Phelipe in minutul 70 si Stefanescu in minutele 81 si 88.DINAMO - FCSB 0-4Dinamo - FCSB 0-6 in zece zile! "Cainii" au incasat-o si mai rau ... citește toată știrea