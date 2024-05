Fostul antrenor de la FCU Craiova dezvaluie cum se implica Mititelu: "Mi-a zis sa-l bag, ca are 14.000 de euro salariu"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 17 mai 2024, 11:51 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 13:23Nicolae Dica, fost antrenor la FCU Craiova, a dezvaluit cum a colaborat cu Adrian Mititelu in sezonul retrogradarii echipei oltene.Dica a stat la FCU Craiova doar o luna, apoi a fost dat afara de actionarul echipei alb-albastre. Dupa retrogradarea echipei, Dica a iesit public si a spus ca un jucator care nu era in forma i-a fost impus in echipa de start, pentru ca avea 14.000 de euro salariu ... citește toată știrea