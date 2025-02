Fostul atacant de la FCSB a batut palma cu noua echipa: "Asta m-a facut sa semnez"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 18 februarie 2025, 20:28 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 20:28Juvhel Tsoumou, fostul atacant din Superliga, a semnat cu o noua echipa. Va evolua pentru FC Hebar, ultima clasata din Bulgaria.Juhvel Tsoumou a jucat in Romania pentru Hermannstadt, Farul, Rapid si FCSB. A adunat in total 66 de meciuri in Superliga, timp in care a reusit 14 goluri.FCSB - PAOKMihai Stoica s-a filmat pe Arena Nationala cu doua zile inainte de FCSB - PAOK: ... citește toată știrea