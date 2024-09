Fostul atacant de la Rapid a izbucnit in direct: "Nu a aratat nimic! Ma ingrijoreaza"

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 29 septembrie 2024, 11:09 / Actualizat duminica, 29 septembrie 2024 11:10Ovidiu Herea (39 de ani), fostul atacant de la Rapid, a criticat jocul prestat de giulesteni in fata Otelului Galati. Trupa lui Marius Sumudica (53 de ani) a obtinut o remiza alba si a ramas fara succes pe teren propriu in acest sezon.Herea a fost dezamagit de prestatia Rapidului de sambata seara. Otelul a facut o partida in solida si putea pleca cu toate punctele de la ... citește toată știrea