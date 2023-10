Articol de Vlad Rosu - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 18:03 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 19:09Fostul international Silviu Ilie (35 de ani), campion cu Otelul Galati in sezonul 2010-2011, si-a prezentat scuze dupa ce l-a atacat in termeni duri pe Ianis Hagi (24), mijlocasul lui Deportivo Alaves, in timpul meciului Belarus - Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024.Romania a remizat la Budapesta in compania Israelului, scor 0-0, iar calculele privind calificarea la Europeanul ... citeste toata stirea