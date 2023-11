Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 07:32 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 08:21Fostul capitan al lui Dinamo, Giani Kirita (46 de ani), l-a atacat in termeni duri pe Hakim Abdallah (25 de ani), atacantul din Madagascar al bucurestenilor, dupa ce "cainii rosii" au pierdut si in fata celor de la UTA Arad, scor 1-2.Luni seara, trupa din "Stefan cel Mare" a ajuns la al 10-lea meci fara victorie in toate competitiile, dupa ce a fost invinsa la Oradea de UTA Arad, ... citeste toata stirea