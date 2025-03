Fostul dinamovist Sorin Colceag, inaintea meciului cu Steaua: "A aratat in fiecare an ca ar merita sa fie in Liga 1." Gafeurul din ultimele doua jocuri ale Muscelului, convocat la nationala!

AFC Campulung Muscel are o misiune dificila in etapa 21 a Ligii 2, ultima a sezonului regular, de a mai pune punct sau puncte in clasament pentru a-si mari sansele de evitare a retrogradarii la finalul play-out-ului care va incepe peste doua saptamani.Steaua, a doua clasata in acest moment si singura echipa neinvinsa in acest sezon, este adversarul argesenilor in runda 21. Partida are loc sambata, 15 martie 2025, de la ora 13:30, cand se vor disputa toate meciurile etapei.Antrenorul Sorin ... citește toată știrea