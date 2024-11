Fostul fotbalist de la FCSB a ramas liber de contract: "A reziliat astazi"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 06 noiembrie 2024 21:16 / Actualizat miercuri, 06 noiembrie 2024 21:22Catalin Golofca (34 de ani, aripa dreapta) a ramas liber de contract, dupa ce s-a despartit de CSM Slatina, club care evolueaza in Liga 2.Catalin Golofca ajungea la Slatina in luna iunie, si s-a despartit de divizionara secunda, dupa ce a jucat 12 meciuri si a marcat un singur gol.BRUGGE - VILLAGafa uluitoare in Liga Campionilor: lui Emi Martinez nu i-a venit sa creada ce ... citește toată știrea