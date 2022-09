Fostul fundas al Realului "galactic", mesaj la 24 de ani de la debutul in Europa, petrecut la Pitesti: "Imi aduc aminte de acea zi"

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 septembrie 2022, 17:28 / Actualizat sambata, 17 septembrie 2022 18:02Michel Salgado (46 de ani), fostul fundas de la Real Madrid, Celta Vigo sau nationala Spaniei, si-a adus aminte de primul sau meci european, disputat chiar in Romania, la Pitesti, contra lui FC Arges.Pe 15 septembrie 1998, FC Arges o infrunta in Trivale, in Cupa UEFA, pe Celta Vigo, echipa la care evoluau atunci nume precum Fernando Caceres, Mazinho, Valery Karpin, Lyuboslav Penev, ... citeste toata stirea