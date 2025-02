Fostul golgheter al Superligii, liber de contract dupa rezilierea din Arabia Saudita

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 09:55 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 10:26Marko Dugandzic (30 de ani) a devenit liber de contract dupa ce si-a reziliat de comun acord intelegerea cu sauditii de la Al Taee.Atacantul croat a bifat ultima aparitie pe 23 septembrie 2024, intr-un meci din Cupa Regelui Arabiei Saudite. Dupa 2-2 in timpul regulamentar, echipa sa a facut 5-2 in prelungiri, iar Dugandzic a fost introdus pe teren abia in minutul 120+2. De ... citește toată știrea