Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 08:57 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 09:26Fostul fundas al Rapidului, Razvan Rat (42 de ani), a dezvaluit ca a ghicit scorul partidei castigate de giulesteniin fata lui FCSB, scor 2-1, in runda cu numarul 15 din Superliga.Rapid s-a impus in fata vicecampioanei Romaniei si s-a apropiat la numai doua puncte de FCSB in clasamentul Ligii 1.CSU CRAIOVAMihai Rotaru, replica pentru Gigi Becali: "Nu m-am bagat niciodata in ... citeste toata stirea