Fostul jucator de la Dinamo si Craiova propune doi jucatori de la propria academie * Ce echipa din Liga 1 ii asteapta la antrenamente

Articol de GSP - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 18:12 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 19:00Mariko Daouda, 40 de ani, fost stoper la Dinamo si Universitatea Craiova, a propus doi tineri jucatori la UTA.Fundasul central Diabi Abdoul Kader si mijlocasul Diallo Tidiane, ambii ivorieni in varsta de 17 ani, urmeaza sa fie testati de UTA in aceasta vara, daca nu vor exista probleme cu actele.MERCATOTradeaza si Rusescu? Fostul atacant de la FCSB vrea sa revina in Romania si e dorit de ... citeste toata stirea