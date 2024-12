Fostul jucator din Superliga, suspectat ca este implicat in afaceri cu droguri, dupa ce i-a fost incendiata casa

Articol de Eduard Apostol, Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 06 decembrie 2024, 20:07 / Actualizat vineri, 06 decembrie 2024 20:42Elvis Manu (31 de ani), fostul elev al lui Ioan-Ovidiu Sabau de la U Cluj, este suspectat de politia din Esarile de Jos ca a fost implicat in afaceri cu droguri, dupa ce casa atacantului a fost incendiata in urma unei explozii.Actualmente sub contract cu FC Volendam, echipa din liga secunda olandeza, Elvis Manu lipseste de la antrenamentele echipei din data de ... citește toată știrea