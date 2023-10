Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 15 octombrie 2023, 10:30 / Actualizat duminica, 15 octombrie 2023 11:09Fostul lider mondial din circuitul WTA, Garbine Muguruza (30 de ani) si-a facut publica intentia de a nu reveni in viitorul apropiat pe terenul de tenis, motivand ca se bucura de aceasta pauza "foarte fericita".Muguruza nu a mai jucat niciun meci oficial de la finalul lunii ianuarie din acest an si a ajuns pe locul 1038 in clasamentul WTA. Jucatoarea spaniola a declarat ... citeste toata stirea