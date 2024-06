Fostul mijlocas de la CFR Cluj, chemat de Pique sa evolueze in Kings World Cup, campionatul mondial al starurilor

Articol de George Nistor - Publicat marti, 07 mai 2024, 15:38 / Actualizat marti, 07 mai 2024 16:17La turneul Kings World Cup, organizat de Gerard Pique in perioada 26 mai - 8 iunie, va participa si un fost mijlocas din Superliga.Dupa succesul Kings League, campionatul de mini-fotbal care a depasit audienta La Liga in Spania in 2023, catalanul a dezvoltat un nou concept, menit sa popularizeze competitia de succes.ATACAndrea Compagno il face praf pe Mihai Stoica: "Tata mi-a spus ca voi da ... citește toată știrea