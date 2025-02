Fostul partener de dublu al lui Florin Mergea trage un semnal de alarma: "Tenisul nu e doar despre clasament si premii in bani" * Ce l-a deranjat pe jucatorul indian

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 15:43 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 15:46Rohan Bopanna (44 de ani), fostul partener de dublu al lui Florin Mergea, s-a implicat in dezbaterile din lumea tenisului in legatura cu rolul jocului de dublu si a vorbit despre impactul acestei probe in India.In urma cu mai bine de o saptamana, US Open a anuntat mai multe modificari legate de competitia de dublu mixt din cadrul Grand Slam-ului. Aceasta va fi organizata in ... citește toată știrea