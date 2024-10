Fostul patron din Liga 1 are atacantul pentru echipele din Romania: "Fantastic! L-as lua in iarna, obligatoriu. 400.000 de euro"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 09 octombrie 2024, 12:17 / Actualizat miercuri, 09 octombrie 2024 12:59Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timisoara, l-a propus echipelor din Superliga pe Armandas Kucys (21 de ani), atacantul nationalei Lituaniei care a marcat in poarta Romaniei in septembrie.Nationala Romaniei a invins-o pe Lituania cu 3-1 in etapa a doua din Liga Natiunilor. Golul lituanienilor a fost marcat de Armandas Kucys, atacant legitimat la Celje, in Slovenia. ... citește toată știrea