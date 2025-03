Fostul patron din Liga 1 lanseaza un scenariu neasteptat: Sumudica, OUT?! * Sucu nu a fost iertat: "Politica ipocrita austera"

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 04 martie 2025, 12:48 / Actualizat marti, 04 martie 2025 13:12Marian Iancu (59 de ani), fostul finantator al Politehnicii Timisoara, este de parere ca exista sanse foarte mari ca la vara, Marius Sumudica (54 de ani), antrenorul Rapidului, sa plece de la echipa.Acesta a analizat obiectivul giulestenilor in play-off si crede ca nu este realist ceea ce au stabilit oficialii clubului, avand in vedere lotul pe care Sumudica il are la dispozitie. ... citește toată știrea