Fostul patron din Liga 1 n-o vede pe FCSB campioana: "Darama tot in calea lor!"

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 11 februarie 2025, 18:00 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 18:24Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timisoara, i-a taiat "elanul" lui Gigi Becali, anuntand ca o vede pe CFR Cluj viitoarea campioana in Superliga in acest sezon, urmata de FCSB si Universitatea Craiova.Fostul patron de la Poli Timisoara este de parere ca Rapid va termina pe pozitia 4, U Cluj va ocupa locul 5, iar Dinamo va incheia ultima in play-off, pe 6.MERCATONegocieri ... citește toată știrea