Fostul presedinte al Federatie de Natatie din Ungaria, condamnat la sapte ani de inchisoare! A comandat asasinarea unui rival in afaceri

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 08 februarie 2024, 14:16 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 15:48Fostul presedinte al Federatiei Ungare de Natatie, omul de afaceri Tamas Gyarfas (74 de ani), a fost condamnat, joi, la sapte ani de inchisoare, pentru ca a pus la cale uciderea unui antreprenor rival in 1998.Acuzatul, in varsta de 74 de ani, a fost gasit vinovat de "instigare la crima cu premeditare" de catre Tribunalul Regional din Budapesta, care si-a pronuntat verdictul in ... citește toată știrea