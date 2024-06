Fostul secund al lui Adrian Mutu si-a gasit echipa * Se va bate la play-off in Liga 2

Articol de Ionel Lutan - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 13:54 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 14:11CS Mioveni si-a reluat pregatirile in vederea noului sezon cu Andrei Margaritescu si Iulian Ilie ca antrenori interimari ai gruparii argesene. Echipa invinsa de FC Botosani in barajul de promovare/mentinere in Superliga este aproape sa isi numeasca un nou antrenor.Dupa plecarea lui Constantin Schumacher la o colega de competitie, CSC 1599 Selimbar, argesenii cauta un nou tehnician ... citește toată știrea