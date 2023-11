Articol de Viorel Tudorache, Adrian Duta - Publicat joi, 02 noiembrie 2023, 16:29 / Actualizat joi, 02 noiembrie 2023 19:27Lucian Burdujan (39 de ani), fostul atacant al Rapidului si al celor de la FCSB, a fost dat disparut de familie, informatie care apare pe site-ul oficial al Politiei Romane.Burdujan, fost jucator la Rapid in perioada 2004-2008, cand a jucat in sfertul de Cupa UEFA cu FCSB in 2006, e dat disparut. El a plecat de acasa in noiembrie 2022 si nu s-a mai intors.UPDATE, ora ... citeste toata stirea