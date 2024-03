Fotbalistii din Superliga pe care Adrian Ilie ii vede in nationala Romaniei la Euro 2024

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 07 martie 2024, 18:18 / Actualizat joi, 07 martie 2024 18:36Fostul international Adrian Ilie (49 de ani) a declarat ca i-ar vedea pe Alexandru Mitrita (29 de ani) si Florinel Coman (25 de ani) jucand impreuna in nationala Romaniei.Asemenea lui Gigi Becali, care a declarat in urma cu doua zile ca ar juca cu Mitrita si Coman in acelasi timp, chiar daca amandoi joaca pe postul de extrema stanga, Adrian Ilie le-a facut si el loc celor doi fotbalisti ... citește toată știrea