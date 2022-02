Fotbalistii romani, uitati de lege in propria tara! Discurs aprins al lui Zotta in legatura cu intarzierile salariale din Liga 1 si solutionarea memoriilor | EXCLUSIV

Jucatorii lui Gaz Metan Medias au intarzieri salariale de luni bune, insa nu pot remedia in orice fel situatia.Gaz Metan trece prin prbleme financiare grave, insa situatia clubului mediesean nu este nemaivazuta in fotbalul romanesc.Diverse cluburi isi lasa jucatorii neplatiti cu lunile, iar fotbalistii romani nu sunt protejati de lege in acelasi fel ca cei straini.Memoriile fotbalistilor straini sunt rezolvate incredibil de rapid, gratie regulilor FIFA, in timp ce acelea depuse de jucatori ... citeste toata stirea