Fotbalistul care a rapus-o pe Dinamo, reactie amuzanta: "Stiti cu ce echipa tin eu? De aceea nu renunt niciodata"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 07:15 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 08:00Extrema Sebastian Mailat (26 de ani) a tras concluziile dupa victoria dramatica impotriva lui Dinamo, 2-1, in care a marcat golul decisiv in prelungiri, desi a jucat doar in ultimele 30 de minute, el revenind dupa o grava accidentare.Accidentat grav in vara, Sebastian Mailat a ratat aproape intreg sezonul. A jucat primul meci oficial in 5 aprilie, 0-1 cu UTA, dar de atunci a ... citește toată știrea