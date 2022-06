Fotbalistul care l-a lasat pe Alexa in Liga 3: "Plec la munca la 5 dimineata, ma intorc seara! M-au injurat de mama si m-au facut blatist. M-am rugat sa ii batem la penalty-uri"

Articol de GSP - Publicat joi, 09 iunie 2022, 16:08 / Actualizat joi, 09 iunie 2022 16:08Portarul Catalin Trifon, eroul celor de la CSC Dumbravita la returul cu CSM Resita, isi imparte timpul intre munca pe santier si fotbal.CSM Resita si Dumbravita au fost la egalitate la finalul celor doua manse (0-0 in tur, 1-1 la retur). Timisorenii au promovat in urma executarii loviturilor de departajare.CSC Dumbravita este revelatia sezonului in fotbalul romanesc. Echipa uneia dintre cele mai bogate ... citeste toata stirea