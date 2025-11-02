Editeaza

Fotbalistul Craiovei, in forma maxima! 2 goluri si un assist in 3 zile la echipa nationala

Sursa: Gazeta Sporturilor
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 13:31
Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 19 noiembrie 2024, 13:20 / Actualizat marti, 19 noiembrie 2024 13:20

Luis Paradela (27 de ani), atacantul lui CSU Craiova, traverseaza o forma foarte buna la nationala Cubei. Acesta a marcat 2 goluri si a livrat un assist in meciurile cu Santa Kitts si Nevis, din CONCACAF Nations League. Aseara, Cuba si-a invins adversara categoric, scor 4-0, si a obtinut calificarea la Gold Cup 2025, competitie continentala din America de Nord si Centrala.

