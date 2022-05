Fotbalistul cu 5 titluri de campion al Romaniei se retrage dupa meciul cu FCSB din aceasta seara!

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 mai 2022, 14:06 / Actualizat duminica, 22 mai 2022 14:07Ovidiu Hoban (39 de ani) va juca in aceasta seara ultimul meci din cariera. Mijlocasul lui CFR Cluj se va retrage dupa duelul cu FCSB din etapa finala a campionatului.FCSB - CFR Cluj, meci din etapa 10 a play-off-ului Ligii 1, este programat in aceasta seara, de la ora 21:30. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.Ajuns la 39 de ani, Ovidiu ... citeste toata stirea