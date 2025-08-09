Editeaza

Fotbalistul de la Dinamo care a iesit accidentat explica: "Nu am mai jucat din aprilie". Care e situatia lui

Sursa: Gazeta Sporturilor
Sambata, 09 August 2025, ora 05:31
14 citiri
Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 09 august 2025, 00:12 / Actualizat sambata, 09 august 2025 00:20
Fundasul Jordan Ikoko (31 de ani) a debutat la Dinamo, in victoria cu Metaloglobus, 1-0. Iar la final a vorbit despre meci si despre situatia sa.
Francezul a bifat primele minute pentru "caini", dar a iesit in minutul 85, acuzand probleme medicale. La final a spus doar ca este obosit si a vorbit si despre venirea sa la echipa alb-rosie.
Ce a spus Jordan Ikoko dupa debutul la ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

