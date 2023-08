Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 06 august 2023, 18:02 / Actualizat duminica, 06 august 2023 18:52Dinamo a acumulat un singur punct in cele patru etape de la revenirea in Superliga, obtinut sambata, in duelul cu Universitatea Cluj, incheiat 1-1. Putini sunt si remarcatii "cainilor" din aceasta perioada, insa marcatorul golului dinamovist de la Medias, Dennis Politic, a reusit sa-i castige increderea expertului TV Basarab Panduru.Fotbalistul scolit in Anglia a deschis scorul cu U ... citeste toata stirea