Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 16:06 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 16:28Mihai Pintilii (38 de ani), cel care e antrenor principal la FCSB, dar nu poate indeplini acest rol in acte sau la meciuri, a declarat ca mijlocasul Adrian Sut (24 de ani) este afectat de neconvocarea la nationala.Adrian Sut nu a intrat in vederile selectionerului Edward Iordanescu pentru dubla cu Belarus si Andorra. In locul sau au fost preferati inchizatorii Marius Marin ... citeste toata stirea