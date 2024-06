Fotbalistul de la FCSB isi conduce nationala spre Cupa Mondiala! * Prestatie solida in fata starurilor Nigeriei

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 11 iunie 2024, 10:57 / Actualizat marti, 11 iunie 2024 12:53David Kiki (30 de ani), primul jucator ajuns la FCSB in aceasta perioada de transferuri, a fost integralist in ultimele doua victorii ale Beninului in calificarile pentru Cupa Mondiala din 2026.Benin a invins-o pe Nigeria, vicecampioana Cupei Africii, cu scorul de 2-1, si pe Rwanda, scor 1-0, si ocupa primul loc in grupa de calificare la Cupa Mondiala din 2026, care va avea loc pentru ... citește toată știrea