Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 07:13 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 08:00Dupa Dinamo - FCU Craiova (0-1), Ilie Dumitrescu a avut cuvinte de lauda la adresa atacantului Aurelian Chitu (32 de ani).Fotballistul oltenilor trece printr-o forma excelenta. Are 6 goluri si 4 pase decisive in 9 meciuri, a iesit "Jucatorul lunii august" in ancheta GSP, iar acum este laudat de Ilie Dumitrescu.DINAMO - FCU CRAIOVA 0-1Invins si de FCU Craiova, Burca a ... citeste toata stirea