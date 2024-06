Fotbalistul din Superliga, dat DISPARUT de 2 luni! Clubul nu mai stie nimic de el

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 15:02 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 15:33Hermannstadt se confrunta cu o situatie bizara. Atacantul Kablan N'Goma (28 de ani), transferat in iarna de la FC Botosani, este de negasit de aproape doua luni.Francezul i-a parasit pe sibieni inainte de finalul sezonului, iar conducerea nu are informatii despre locul in care se afla, potrivit oradesibiu.ro. El a jucat doar 5 meciuri pentru sibieni, in total nici o ora de joc.UTA ... citește toată știrea