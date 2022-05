Fotbalistul disputat de Romania si Ungaria a plecat din Liga 1: "Nu mai face parte din lotul nostru"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 15:33 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 15:54Nandor Tamas nu mai face parte din lotul echipei Sepsi OSK. Atacantul de 21 de ani se intoarce la Academia Puskas, de unde a fost imprumutat in iarna anului trecut la Sfantu Gheorghe.In tricoul lui Sepsi, Nandor Tamas a bifat 1 gol si o pasa de gol in 15 partide oficiale, un randament mult sub cel pe care-l avea in Ungaria. La Akademia Puskas, Nandor Tamas a contabilizat 7 goluri si 3 ... citeste toata stirea