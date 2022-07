Fotbalistul in care Becali isi punea sperantele e aproape sa plece de la FCSB * Decizie curioasa: l-a uimit pe Neubert la testele fizice!

Articol de GSP - Publicat joi, 14 iulie 2022, 16:03 / Actualizat joi, 14 iulie 2022 16:19Mihai Lixandru (21 de ani) a revenit in aceasta vara la FCSB dupa un sezon petrecut sub forma de imprumut la Gaz Metan si CS Mioveni. Patronul Gigi Becali il anunta ca viitor fundas central al echipei, dar tanarul fotbalist este la un pas de a pleca de la FCSB.Gigi Becali isi punea sperantele in Mihai Lixandru pentru ocuparea unuia dintre posturile din centrul apararii. "A zis Stoican acum ceva timp ca ... citeste toata stirea