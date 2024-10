Fotbalistul lasat in afara lotului de Mircea Lucescu pentru meciul cu Lituania

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 09:53 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 10:11UEFA a anuntat lotul cu care Romania se prezinta la meciul cu Lituania, iar fundasul Alexandru Pascanu (26 de ani) nu se afla nici de data asta pe lista, asa cum s-a intamplat si in Cipru.Meciul dintre Lituania si Romania se disputa azi de la ora 21:45. Partida televizata de Antena 1 va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro, cu stiri si imagini in timp real de la trimisii ... citește toată știrea