Fotbalistul lui Dinamo, pe picior de retragere: "Va fi foarte greu sa continue"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 16:59 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 16:59Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a anuntat faptul ca Razvan Patriche (38 de ani), capitanul "cainilor", are sanse foarte mici sa continue si din sezonul viitor. Mai mult decat atat, exista posibilitatea foarte mare ca acesta sa se retraga.Patriche a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la Dinamo in ultimele 3 sezoane. Titular in sezonul in care clubul a ... citește toată știrea