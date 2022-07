Fotbalistul lui FCSB a fost prezentat oficial la alt club din Liga 1: "A semnat pe un an"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 iulie 2022, 17:22 / Actualizat miercuri, 13 iulie 2022 17:38FC Botosani a anuntat in cursul zilei imprumutul mijlocasului central Ovidiu Perianu (20 de ani). Fotbalistul care a evoluat la FCSB in ultimii trei ani a fost imprumutat in Moldova timp de un sezon.Tanarul Ovidiu Perianu nu a primit suficient minute la FCSB, asa ca a fost cedat sub forma de imprumut, timp de un sezon, la FC Botosani. Perianu ar urma sa fie titular la clubul moldovean, mai ... citeste toata stirea