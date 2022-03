Fotbalistul lui FCU Craiova, convocat in premiera la echipa nationala! Dar nu la cea pe care o dorea el!:)

Articol de Remus Raureanu - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 12:59 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 13:21Samuel Asamoah, mijlocasul de 27 de ani al lui FCU Craiova, a fost convocat, in premiera, la nationala statului Togo.Cu tata ghanez si mama din Togo, Asamoah si-ar fi dorit sa faca parte din nationala Ghanei, o selectionata mult mai galonata in plan international. Cum dorinta acestuia nu s-a indeplinit, fotbalistul lui FCU Craiova a acceptat, in cele din urma, sa evolueze pentru ... citeste toata stirea