Articol de Ioana Mihalcea - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 20:05 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 21:38Fundasul central David Esone, 18 ani, a plecat cu scandal de la Dinamo in toamna anului trecut si era tentat sa renunte complet la fotbal. Intre timp, a revenit la sentimente mai bune fata de sport si de clubEl anunta in septembrie 2022 ca nu mai vrea sa joace la Dinamo, dupa ce a fost schimbat in minutul 90+3 in meciul contra Concordiei Chiajna, 1-0."Esone e crescut de noi, n-are cum ... citeste toata stirea