Fotbalistul roman care se autopropune la nationala: "Nu inteleg de ce nu sunt convocat, dau randament meci de meci. Ar trebui sa ma cheme"

Alex Dobre, fotbalistul lui Dijon, in Ligue 2, s-a autopropus la echipa nationala, dupa ce nu a fost luat in calcul, din nou, de selectionerul Romaniei.Nascut la Bucuresti, dar crescut de Bournemouth, Alex Dobre a facut pasul in Anglia pe cand avea doar 18 ani si s-a dezvoltat la echipa U23 a "cireselor".In 2020, dupa ce nu a primit sanse pe coasta de sud a Angliei, Dobre a facut pasul in Ligue 1, la Dijon, pentru un milion de euro.Fotbalistul roman a jucat peste 20 de meciuri in prima liga