Articol de Raed Krishan (foto), Andrei Petrescu, Catalin Stroia - Publicat sambata, 07 octombrie 2023, 10:28 / Actualizat sambata, 07 octombrie 2023 12:20Rapid Bucuresti s-a impus chinuit in fata celor de la Poli Iasi, scor 3-2, la capatul unui joc in care baietii pregatiti de Leo Grozavu au fost aproape sa produca surpriza pe Giulesti.Reporterii GSP va prezinta 6 detalii care nu s-au vazut la TV de la partida Rapid- Politehnica Iasi.