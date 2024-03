FOTO A inceput scandalul in Craiova, inainte de derby * Sediul FCU, vandalizat in aceasta dimineata!

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Raducanu - Publicat sambata, 09 martie 2024, 10:24 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 11:11FCU Craiova si CSU Craiova se intalnesc duminica in derby-ul Olteniei, dar disputele in oras au inceput deja.FCU Craiova - Universitatea Craiova se joaca duminica, de la 20:45. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport, OrangeSport si DigiSportSambata dimineata, politia din Craiova s-a sesizat dupa ce sediul clubului FCU Craiova a fost vandalizat. ... citește toată știrea